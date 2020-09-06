شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة ثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه من المتوقع وصول دفعة ثالثة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو الشهر الجارى، قادمة بحرا من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية للخط الثالث.

وبلغت قيمة القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها 317 مليون يورو بالإضافة لـ640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، وتم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.