شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر .. محافظة القاهرة تسلم 31 أسرة من منشأة ناصر وحدات كاملة بالأثاث بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تسليم أجهزة محافظة القاهرة وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل، لـ 31 أسرة من عشوائيات منشأة ناصر، حيث يتسلم المواطن وحدته السكنية، علي المفتاح، وذلك بعد الانتهاء من التحريات اللازمة للمستحقين.

وأكد اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.

محافظة القاهرة تسلم 31 أسرة من منشأة ناصر وحدات كاملة بالأثاث بحى الأسمرات

أزالت أجهزة محافظة القاهرة 18 عقار بمنطقة شمال الحرفيين العشوائية بحى منشأة ناصر غرب القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التى تنفذها الدولة، حيث نقلت أجهزة المحافظة 31 أسرة لمدينة الأسمرات لتسلم وحدات بديلة.

وسلمت أجهزة المحافظة وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل، حيث يتسلم المواطن وحدته السكنية، علي المفتاح، وذلك بعد الانتهاء من التحريات اللازمة للمستحقين.

مستشار رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال 60 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

كشف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية اليوم بأن جميع طواقم الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الجديدة.

وأشار إلى وضع خطة بتوجيهات من الرئيس السيسى بأن جميع العاملين الذين سينقلون إلى العاصمة الجديدة سيعملون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة فى العالم.

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة.. الأسماء الكاملة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلي سلطة مالية وإدارية"، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021.

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واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

الهجرة توضح حقيقة فيديو الاعتداء على شاب مصرى بالكويت.. وتعلق: مجتزأ

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدى.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى".

الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تواصل الارتفاع

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ إكلينيكيا، خاصة بداية من يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات من سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، إن العديد من الطرق على رأسها طريق الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا وقنا، تم إغلاقها بسبب السيول أمس السبت، مشيرة إلى أن مع هذه الأمطار الرعدية كان هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيضًا.

المدارس الدولية الرسمية تعلن بدء العام الدراسى الجديد 27 سبتمبر الجارى

أعلنت المدارس الدولية الحكومية، بدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الجارى، حيث نشرت إحدى المدارس الدولية على صفحتها بدء الدراسة الأحد 27 سبتمبر الجارى، موضحة أن الدكتور رضا حجازى ناب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عقد اجتماعا مع حسن عبد المنعم المدير التنفيذى لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر وتقرر انطلاق الدراسة 27 سبتمبر الجارى.

وحددت المدارس زى للطلاب عبارة عن "تيشرت بولو أبيض وبنطلون ميلتون كحلى وجاكت كحلى شتوى بالنسبة لطلاب رياض الأطفال وتيشرت بولو رمادى فاتح لطلاب المرحلة الابتدائية، وعلى ولى الأمر شراء الزى من أى مكان يرغب فيه".

الإسكان تطرح 3098 قطعة أرض إسكان اجتماعى بنظام القرعة العلنية بـ11مدينة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020.