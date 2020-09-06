الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر ونصائح للتغلب على الرطوبة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير الأمر الذى يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية .
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الخليج 365"، أن هناك فرص سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسببت فى وجود سيول نظرا للطبيعة الجليلة بسلاسل جبال البحر الأحمر، وغلق بعض الطرق، موضحا أن فرص الأمطار مستمرة بجنوب سيناء والبحر الأحمر قد تمتد لصعيد مصر.
وأشار شاهين إلى أنه بداية من غدا تنحسر فرص الأمطار الرعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد، قائلا: "مفيش فرص أمطار على القاهرة والوجه البحرى خلال الـ 72 ساعة المقبلة" .
وأكد شاهين، أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، موضحا أن فرص تكون السحب الرعدية مستمرة اليوم وفرص تكون السيول لازالت موجودة ولكنها أقل حدة عن أمس وتقل فرصها مع الأيام المقبلة.
وأوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة أمر طبيعى فى مثل هذا الوقت من العام وهو ما يزيد احساسنا بدرجات الحرارة، مناشدا المواطنين تجنب التواجد فى الأماكن المغلقة والأماكن سيئة التهوية خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، فضلا عن شرب المياه بشكل مستمر، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
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