شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال 60 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية اليوم بأن جميع طواقم الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الجديدة.
وأشار إلى وضع خطة بتوجيهات من الرئيس السيسى بأن جميع العاملين الذين سينقلون إلى العاصمة الجديدة سيعملون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة فى العالم.
وأكد الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن "بوابة مصر الرقمية " نقلة فى التقدم التكنولوجى نظرا لاحتوائها على جميع المعلومات الخاصة عن المواطنين، مشيرا إلى أن البوابة خطوة كبيرة فى تغيير كل المنظومة الحكومية فى مصر لتقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى": أن المنظمة العالمية لمكافحة الفساد أكدت أن الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة تقضى على 80 % من الفاسدين، متابعا: "الميكنة بتقلل فساد وتقلل التلوث".
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