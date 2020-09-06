شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسلم 31 أسرة من منشأة ناصر وحدات كاملة بالأثاث بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة القاهرة 18 عقار بمنطقة شمال الحرفيين العشوائية بحى منشأة ناصر غرب القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التى تنفذها الدولة، حيث نقلت أجهزة المحافظة 31 أسرة لمدينة الأسمرات لتسلم وحدات بديلة.

وسلمت أجهزة المحافظة وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل، حيث يتسلم المواطن وحدته السكنية، علي المفتاح، وذلك بعد الانتهاء من التحريات اللازمة للمستحقين.

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من جانبه أكد اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.

ويوفر مشروع الاسمرات 3 ، 7440 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، بالأثاث والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تزويد العمارات السكنية بأسانسرات، ويضم المشروع كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، واماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والكنيسة والمسجد، وقصر الثقافة وكل ما يتعلق بالحياة.