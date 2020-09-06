شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الدور الأول لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمديريات الإقليمية للعام الدراسي 2019 / 2020 .

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن ذلك يأتى استمرارا لخدمة كتاب الله عز وجل، وحرصًا من وزارة الأوقاف على إعداد محفظ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم وفهم معانيه ، من خلال مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .

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وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مواصفات اختبارات نهاية العام الدراسى 2019 / 2020م لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بكل ما يتصل بشئون القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وفهمًا وتفسيرًا من جهة، ومراعاة للظروف الراهنة من جهة أخرى.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكون اختبارات نهاية العام، بالنسبة للسنة الأولى شفويًّا فقط فى القرآن الكريم وتجويده، على أن يقوم المتقدم بإعداد بحثٍ موثق علميًّا حول: (مخارج الحروف وصفاتها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، المد وأقسامه)، وتتم مناقشته فيه أثناء الامتحان الشفوى، كما تقرر أن تكون اختبارات السنة الثانية، تحريريا فى يوم واحد بورقة امتحانية واحدة فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وسيتم الامتحان شفويا فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، إلى جانب الثقافة الإسلامية، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحان الشفوى للفرقة الأولى، والامتحان التحريرى والشفوى للفرقة الثانية، وأماكن الامتحانات قبل نهاية الشهر الجارى.