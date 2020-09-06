شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد وجود 30 ألف طالب مصرى يدرسون بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة على الحضور إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أن لقاء اليوم فرصة أمام طلبة الإشراف العلمى وهم أولاد أسر مصرية يرغبون الدراسة فى الخارج، خاصة طلاب ال ig أو طلاب الدبلومة الأمريكية وخلافها للدراسة فى الخارج .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمه له أثناء لقاء وزيرة الهجرة، أن هناك 30 ألف طالب مصرى يدرسون بالخارج منهم حوالى 20 ألف بروسيا وأوكرانيا ومنهم من يسافر للحصول على شهادة جامعية معتمدة ومنهم من يسافر بسبب المجموع وإن اختلفت الرؤى ولكن المؤكد لدينا 30 ألف مصرى يدرسون بالخارج .

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وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم فتح جامعات فى العاصمة الإدارية الجديدة لدينا 4 جامعات بالعاصمة الإدارية تمنح شهادات من الخارج ويهمنا الاهتمام بهذا الملف لجذب المصريين وجنسيات غير مصرية للالتحاق بالجامعات المصرية .

وتابع عبد الغفار، أن اليوم يشهد وجود وزيرة الهجرة التى دعت مجموعة من الطلاب المغتربين ليشاهدوا كيف فعلت مصر وحتى يكونوا دعاية متنقلة لمنظومة التعليم، خاصة وأن وسائل الدعاية اختلفت والفئة المستهدفة التى نرغب أن نعلمها بالجامعات تتعامل بالسوشيال .