شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف العلاوات الخمس للمستفيدين الجدد من أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم ، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث اشارت الى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويتم صرف الدفعة الأولى لهم ، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وسوف يتم صرف متجمد القسط الأول بداية من اليوم، بالإضافة لحصول أصحاب العلاوات الخمس أيضا على فروق شهرى يوليو وأغسطس وستصرف جميعها مع معاشات شهر سبتمبر.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي ، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.