شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط القبول والمصروفات ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ "عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية ، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة و المميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة و علمى علوم و الشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج ، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج ، وكلية العلوم 4 برامج ، وكليات التجارة والبنات و الزراعة 3 برامج لكلا منهما ، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برنامج "فارم دي" (الصيدلة الاكلينيكية) بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، كما يلى :

شروط القبول بالبرنامج

- أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أوما يعادلها شعبة علمي علوم

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- أن يكون قد تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية الصيدلة بالجامعة أو بإحدى الجامعات المصرية الحكومية وفقا للحد الأدنى للقطاع الصيدلى

المصروفات الدراسية

- 1150 جنيه/ للساعة .. للمستجد

حد أدنى 10 ساعات وحد أقصى 20 ساعة في الفصل الدراسي