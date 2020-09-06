شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع برادة وممشى المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، والوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة .

حيث تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع براده بحي جنوب الجيزة والذي يعد أحد المتفرعات الحيوية المؤدية الي ميدان الجيزة وشارع الأهرام حيث جاري إزالة تعديات المحال والمنشآت التجارية علي جانبي الشارع ورفع كفاءة طبقه الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة بالشارع وذلك في اطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة لتطوير المحاور المرورية ومتفرعاتهم لتسهيل الحركة المرورية .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم انشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيتها مسار ترعة المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق .

كما تفقد راشد أعمال استكمال ممشي المريوطية الحضارى موجهاً بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية .

وفي نفس الإطار تابع المحافظ المجهودات الجاري تنفيذها لرصف طريق ابوغالب بمركز منشأة القناطر حيث جارى وضع طبقة الأسفلت الثانية لطريق محطة ابوغالب من كوبري مشروع ناصر وحتى مدرسة ابوغالب الثانوية الزراعية بطول 2كم وعرض 7م لتسهيل الحركة المرورية .