شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتاج أحذية ذاتية التنظيف مقاومة للبكتريا".. مشروع تخرج بفنون تطبيقية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش طلاب قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مشروع تخرج عن "إنتاج وتصميم أحذية ذاتية التنظيف ذات خواص جمالية ومقاومة للبكتريا".

وتأتي فكرة المشروع من كون الحذاء الرياضي هو الأكثر أهمية بين مستلزمات وأدوات التمرين حيث يقع عليه ثقل الجسم ويمتص الصدمات ويقي صاحبه من بعض الإصابات، لذلك يجب أن يكون ذو مواصفات معينة منها خفة الوزن وأيضاً يتمتع بخواص راحة وأيضاً يجب أن يكون ذاتي التنظيف بحيث يكون دذو خواص جمالية أيضاً ، لذا فقد حرص العلماء علي التفكير فى طرق جديدة لصناعة الأحذية بما يجعلها دائما أكثر راحة وملائمة للاستخدام .

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن الطلاب في هذا المشروع يقدموا أسس استخدام الأقمشة المنسوجة ذات التصميمات العصرية الجديدة مع المعالجات الكيميائية والتي تجعلها مقاومة للبكتريا وذاتية التنظيف وملائمة لطبيعة البيئة المصرية .

وجاءت فكرة المشروع لدي الطلاب لمعالجة مجموعة من الاشكاليات وهي أن الحذاء مصدر لجذب الفيروسات والبكتريا مما يزيد من إحتمالية الأصابة بالأمراض والأوبئة، وأن التصاق المواد الغريبة علي الأحذية يؤدى إلى تشوه الشكل الجمالي لها كما يقلل من عمرها الافتراضي نتيجة كثرة تنظيفها، وإن عدم نفاذية الهواء علي الاحذية يؤدي الي أضرار للقدم، ولهذه الاسباب تم إنتاج أحذية ذاتية التنظيف ومقاومة للبكتريا وذات شكل جمالي ملائمة لطبيعة البيئة المصرية .

ويهدف المشروع إلي:

1- ايجاد الحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتي تخدم المجتمع والبيئة .

2- دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الافكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق

3- خلق فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة .

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4- إنتاج أحذية ذات شكل جمالي لديها القدرة على التنظيف الذاتي ومقاومة البكتيريا والفيروسات

5- امكانية استخدام العوادم النسجية في إنتاج النعل الخارجي.

6- انتاج أحذية بالكامل من الأقمشة والاستغناء عن ملوثات البيئة مثل البلاستيك والمطاط.

7- التغلب علي مشكلات الأحذية الرياضية.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور اسامه القبيصي استاذ رياضيات النسيج - بقسم الغزل والنسيج وصاحب فكرة المشروع– كليه الفنون التطبيقيه – جامعه حلوان، دكتور مهندس حافظ حواس مدرس بقسم الغزل والنسيج - كليه الفنون التطبيقيه – جامعه حلوان

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب محمد السيد عبد الواحد، هدير شريف على، همس احمد نور الدين، منة الله محمد انور.