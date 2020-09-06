شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة توعية ونظافة وتعقيم للمساجد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق حملة توعوية وعملية واسعة بقيادة جميع وكلاء الوزارة لنظافة وتعقيم المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المسجد، وعلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الحضور إليه، مؤكدة أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا ، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا ، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد ، فقال (عز وجل) : "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه : "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" .

وكانت امرأة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) تَقُمُّ المسجدَ ، ففقدها رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) . فسأل عنها ، فقالوا : ماتت ، قال : "أفلا كنتُم آذَنْتُموني" ، فكأنهم صَغَّروا أمرَها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) :" دُلُّوني على قبرِها " فدَلُّوه ، فصلَّى عليها . ثم قال : "إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها ، وإنَّ اللهَ (عزَّ وجلَّ) يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم "(صحيح مسلم) .

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلاً من : الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات ، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بالإشراف على هذه الحملة التي تتم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر الحالي ، توعويًّا وعمليًّا ، ثم تستمر عمليًّا في العناية ببيوت الله إلى ما شاء الله ، وذلك إضافة إلى النظافة الدورية يوميًّا عقب جميع الصلوات الخمس ، وتكليف الدكتور نوح العيسوي منسقًا للحملة ومتحدثًا باسمها .