شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مشروعا لتطوير العشوائيات بالقاهرة توفر آلاف الوحدات السكنية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان، المشاهد الغير حضارية بالعاصمة من خلال نقل وتطوير المناطق العشوائية ونقل سكانها لمشاريع جديدة وفرت آلاف الوحدات السكنية، مع استغلال المساحات التي تم تفريغها في انشاء مشاريع خدمية للمناطق المجاورة. ويستعرض الخليج 365 موقف المشاريع الجارى إنشاؤها فى العاصمة: 1. مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية تم افتتاحه وجارى تسكينه. 2. مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة. 3. مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية تم افتتاحه وجارى استكمال تسكينه. 4. مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدة سكنية تم افتتاحه وجارى استكمال تسكينه. 5. مشروع أهالينا1 يضم 1064 وحدة سكنية تم افتتاحه وتسكين معظم وحداته. 6. مشروع أهالينا 2 يضم 34 عمارة سكنية وقارب على الافتتاح . Advertisements 7. مشروع معا 1 و2 يوفر 4392 وحدة سكنية جارى فرشه واستكمال الخدمات به. 8. مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وتسكينه بالكامل. 9. مشروع روضة السيدة 2 يتم إخلاء المنطقة من المنازل القديمة . 10. مشروع الخيالة يضم 2525 وحدة سكنية قارب على الإنهاء. 11. مشروع مصنع 18 الحربى يضم 6800 وحدة وسيتم افتتاحه قريبا. 12. مشروع المنيل القديم يضم 432 وحدة سكنية سيتم الانتهاء قريبا. 13. مشروع تطوير مثلث ماسبيرو جارى العمل به فى الجزء الخاص بالراغبين فى العودة للمكان. 14. مشروع الشهبة وفرعون تم إيقاف العمل لإجراء دراسات جديدة لخفض التكاليف.

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