شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن إنشاء شبكة توزيع لـ 40 ألف فدان بتوشكى بتكلفة 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صباح اليوم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وشركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع وذلك لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والاشراف والتنفيذ والتركيبات ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء ، فى ضوء تهيئة الاقتصاد القومى المصرى لمواجهة التحديات التى تفرضها الظروف العالمية والمحلية، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير التغذية الكهربائية للمناطق المستهدف استصلاحها ضمن مشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى وخاصة المرحلة الأولى والتى تشمل 289 ألف فدان.

وأوضح عسران فى بيان له اليوم ، أن العقد يتضمن أن تقوم شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى على أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى أوائل أكتوبر القادم ،

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية ستقوم بالأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة فى الإشراف على التنفيذ مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء،.

Advertisements

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى، بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالى والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من انشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر.لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية إحتياجات الأمن الغذائي.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالى عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.