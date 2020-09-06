وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدا.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجمعة المقبلة، (53) مسجدًا بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار خطتها لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة الماضية، سبع مساجد بمحافظة جنوب سيناء، بصحبة المحافظ اللواء خالد فودة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت افتتاح 314 مسجدا بالمحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
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