وزارة الهجرة: فيديو الاعتداء على مصري بالكويت "مجتزأ".. واحتجاز المعتدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

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واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

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