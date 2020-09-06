رطوبة تصل لـ90%.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ونسبة الرطوبة مازالت مرتفعة فلم ينتهِ فصل الصيف حتى الآن.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية اليوم الأحد، أن حالة الطقس حر رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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واتابع: نشهد ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجنوبية، حيث سجلت الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة و31 على السواحل الشمالية، و41 على جنوب سيناء وتراوحت بين 40 و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على تكون الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بداية من الثالثة حتى السابعة صباحا وتبدأ في التلاشي مع ظهور أشعة الشمس، كما تتعرض مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد أمطار من متوسطة إلى خفيفة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق المتفرقة، لافتًا إلى ان فرص سقوط الأمطار تنتهي غدا الاثنين.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة تتراوح بين 80% وحتى 85%، بينما على السواحل الشمالية تصل لـ90%، وعلى المناطق الجنوبية تسجل 60%.