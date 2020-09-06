ضبط شخص وبحوزته ختم شعار الجمهورية مضروب بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، جهودها في مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية مقلد) وبمواجهته اعترف بتصنيعه بناءً على طلب (إحدى السيدات، موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة) مقابل مبلغ مالي للتمكن من التحايل على المواطنين المخالفين للمباني بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المُشار إليها وبحوزتها (هاتف محمول)، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أنكرت ما نسب إليها، وادعت عدم صلتها بالمذكور وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على محادثات بينهما وكذا رسائل من بعض المواطنين تتضمن طلب إنهاء أوراق خاصة بهم بالحي محل عملها خارج نطاق اختصاصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.