محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل شاب على يد والده بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأحد.
وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 17 سنة، يقيم مع والدته، وحضر لزيارة والده الأربعيني داخل مزرعة بقرية مسجد موسى الواقعة بطريق الكريمات.
مشادة كلامية وقعت بين الأب ونجله، أمسك على إثرها الأربعيني بفرع شجرة واعتدى بالضرب على نجله محدثا إصابته بمنطقة الرأس، ليلقى حتفه في الحال، ولاذ الأب بالهرب.
وشكل العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، فريق بحث بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، للوقوف على ملابسات الواقعة. ويكثف ضباط مباحث أطفيح جهودهم بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى لضبط المتهم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الزيارة الأخيرة.. كواليس مقتل شاب على يد والده "بضربة واحدة" في أطفيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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