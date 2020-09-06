أخفت جثته أسفل السرير.. دهاء سيدة قتلت حدادا واستولت على "تحويشة العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان"

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سيدة قتلت صاحب ورشة اثناء تواجدها بصحبته داخل شقته بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحي الرابع بدائرة القسم وبالانتقال تم العثور على جثة مالك ورشة حدادة وأصل بلدته الفيوم مصاب بجرح بالرأس.

وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تستهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير.

وفى الصباح توجهت المتهمة إلى إحدى المكتبات وشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وأخذت بصمة المجني عليه على العقد، واستولت على رخصة سيارته الملاكي واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجني عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف، واستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج ولاذت بالهرب.

وتم بإرشاد المتهمة ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، مبلغ 465 جنيها، وأضافت بإنفاقها باقي المبلغ المستولى عليه.