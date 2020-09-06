شرطة التموين تضبط 1300 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عدة حملات أمنية لمتابعة الأسواق وضبط القضايا التموينية. أسفرت جهودها الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1306) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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