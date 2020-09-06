مستندات| ننشر الحركة القضائية لمجلس الدولة 2020-2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو أعلى سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، وشكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين.
وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.
وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020، وينشر الخليج 365 النص الكامل للحركة كالتالي:
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