"جثة داخل مزرعة".. مقتل شاب على يد والده في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
قُتل شاب على يد والده، اليوم الأحد، في مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعقور على جثة شاب داخل مزرعة بقرية مسجد موسى.
وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى. وعُثر على جثة شاب في العقد الثاني من العمر به إصابة بالرأس، يرتدي ملابسه كاملة.
التحريات الأولية تحت إشراف العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أشارت إلى تورط والد المجني عليه في الجريمة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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