كشف غموض العثور على جثة مزارع في العدوة.. وضبط مرتكبي الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل ضبط مرتبكي واقعة قتل مزارع في المنيا .

تلقى مركز شرطة العدوة بلاغًا بالعثور على جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز بقطعة أرض زراعية بذات القرية، وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ربة منزل، "زوجة نجل المجني مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح"، وعاطل، وطالب - مُقيمين بدائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقررت ربة المنزل بأنه نظراً لاعتقادها والعاطل بحيازة المجني عليه لمبالغ مالية عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف المتهمان أنه في سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالطالب وقامت ربة المنزل باستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته وعقب ذلك قام المتهمان الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب بعصا غليظة "شومه" محدثان ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته (مكان العثور) .

وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة "شومه"، 2 هاتف محمول، كيس يحوى عملات معدنية "25 جنيه" خاصين بالمجنى عليه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.