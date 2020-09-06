شرطة المسطحات تضبط 130طن مواد غذائية ولحوم فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهودها عن ضبط 2 مصنع "بدون ترخيص"، يحتويان على (402,5 طن أعلاف ومواد خام ومنتج نهائي وإضافات أعلاف)، وبدون بيانات ومجهولة المصدر وبالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن الدقهلية، و (3 مصنع ومخزن "بدون ترخيص") تحوى (130,5 طن مواد غذائية- مخللات- لحوم) منتهية الصلاحية وغير مسجلة بالمخالفة للقانون البيئة بنطاق مديرية أمن الدقهلية.
وضبط (5 مصنع ومطبعة ومخزن "بدون ترخيص") تحوى (9,5 طن مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك- طن فخار- أحبار- ذرة مجروش- مكسبات طعم- 700 قطعة أطقم توابل- 25500 عبوة منتج نهائي لمقرمشات الأطفال) مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون بنطاق مديرية أمن القليوبية .
كما ضبط (40 منشأة صناعية) بمخالفات (عدم وجود سجل بيئي- انبعاث أدخنة كثيفة - عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة) بالمخالفة للقانون بنطاق مديريتي أمن القليوبية والدقهلية، (69) سيارة بنطاق مديريات أمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).
وفى مجال حماية المحميات الطبيعية وقضية بنطاق مديرية أمن الدقهلية بمضبوطات ب(71) من الطيور والزواحف النادرة، (9) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزي بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.
وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية: ضبط (87) قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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