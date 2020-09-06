مصر | أبوه ضربه بـ"فرع شجرة".. مفاجآت حول مقتل شاب داخل مزرعة بالكريمات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوه ضربه بـ"فرع شجرة".. مفاجآت حول مقتل شاب داخل مزرعة بالكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل شاب داخل مزرعة بطريق الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن القتيل عمره 17 سنة، ويقيم رفقة والدته.

وبينت التحريات أن الشاب حضر اليوم الأحد لزيارة والده الأربعيني العمر بالمزرعة محل الجريمة، وأثناء تواجدهما وقعت مشادة بين الشاب ووالده، ليضرب على إثرها الاب نجله بفرع شجرة على رأسه محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.

كان قُتل شاب على يد والده، بمزرعة بالكريمات بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة اليوم الأحد.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة شاب داخل مزرعة بقرية مسجد موسى، نطاق المركز.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة من قسم شرطة اطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، وعُثر على جثة شاب في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بالرأس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى تورط والد المجني عليه في الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.