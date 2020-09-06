مصر | العثور على جثة شاب داخل مزرعة بالكريمات.. وتورط والده في الجريمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب داخل مزرعة بالكريمات.. وتورط والده في الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شاب على يد والده، بمزرعة بالكريمات بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة اليوم الأحد.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة شاب داخل مزرعة بقرية مسجد موسى، نطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

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وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، وعُثر على جثة شاب في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بالرأس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى تورط والد المجني عليه في الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.