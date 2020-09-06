مصر | ضبط 59 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري وذخائر بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 59 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري وذخائر بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إستهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة، حيث رصدت الإدارة بؤرتين إجراميتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط ) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى، تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى بؤرة قرية عرب العمايم - دائرة مركز شرطة منفلوط: تم ضبط ( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،800 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 95 قرص من عقار الكبتاجون المخدر- 44 قرص من عقار الترامادول المخدر - كمية لمسحوق بنى اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة - بندقية آلية - عدد ( 5 ) خزن أسلحة نارية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - عدد 2سيارة - عدد 3 هواتف محمولة - 2 ميزان - سلاح أبيض) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمسكنه بؤرة قرية الزاوية - دائرة مركز شرطة أسيوط: تم ضبط (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - سيارة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة ( عدد 5 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و700 ألف جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر،

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

