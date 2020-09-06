مصر | الداخلية تضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية بقيمة 1.5 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية بقيمة 1.5 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (عدد 179 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،350 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرام - عدد 80 قرص مخدر لعقار التامول- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح - له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

كما تم ضبط (عدد 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (مالك معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

كما تمكنت الإدارة من ضبط (عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده أمام مسكنه.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و320 ألف جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر،

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

