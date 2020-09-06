مصر | ضبط مرتكبي واقعة مقتل مزارع وسرقته بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة مقتل مزارع وسرقته بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن المنيا، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل مزارع وسرقته.

وتبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز ) بقطعة أرض زراعية بذات القرية وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ربة منزل "زوجة نجل المجني مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح" عاطل، طالب - مُقيمين بدائرة المركز ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقررت ربة المنزل بأنه نظرًا لاعتقادها والعاطل بحيازة المجني عليه لمبالغ مالية عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف المتهمان أنه في سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالطالب وقامت ربة المنزل باستدراج المجني عليه خارج الغرفة محل إقامته وعقب ذلك قام المتهمان الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب بعصا غليظة "شومة" محدثان ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته (مكان العثور)، وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة "شومة"، عدد 2 هاتف محمول، كيس يحوي عملات معدنية "25 جنيها" خاصين بالمجني عليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.