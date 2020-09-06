مصر | كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مزرعة دواجن بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مزرعة دواجن بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مزرعة دواجن بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية من (مدير وشريك بإحدى شركات الاستثمار الداجني - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره (مائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) من داخل إحدى الغرف الملحقة بمزرعة الدواجن خاصته والكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمزرعة، طالب - مقيمان بدائرة مركز شرطة الستاموني) حيث استغل العامل عمله لدى المبلغ وقام بالاتفاق مع الطالب على ارتكاب الواقعة بأن يقوم بترك باب المزرعة مفتوحًا لتسهيل دخول الطالب، وعقب سرقة المبلغ المالي قام الطالب بعمل فتحه بسلك شباك الحجرة لإيهام المبلغ بأنها واقعة سرقة، ثم قام بوضع المبلغ المالي داخل كيس بلاستيكي وأخفاه داخل خزان سولار أعلى سطح المزرعة تمهيدًا لنقله وتقاسمه مع العامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.