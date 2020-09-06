مصر | ضبط شخص لانتحاله ضابط شرطة للنصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لانتحاله ضابط شرطة للنصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا "له معلومات جنائية") بإنتحال صفة ضابط شرطة سبق له العمل بوزارة الداخلية،وإستغلال ذلك فى النصب والإحتيال عن طريق إنشاء وإستخدام حساب على مواقع التواصل الإجتماعى وإضافة صور لأحد ضباط الشرطة بالمعاش كصور تعريفية للحساب بقصد إنتحال صفته، وقيامه بالتواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية بالحساب وإيهامهم بتقديم التيسيرات والتسهيلات للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بأكاديمية الشرطة مقابل مبالغ مالية،وذلك عن طريق شخص وسيط بإسم وهمى بصفة (ضابط شرطة).

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، كما تبين قيامه بإستخدام حساب آخر وإنتحال صفة شخصية وهمية أخرى (ضابطة دكتورة بأكاديمية الشرطة) على خلاف الحقيقة، ويستعرض وساطته فى تسهيل إجراءات الإلتحاق بأكاديمية الشرطة،وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقائع المُشار إليها وتحصله على مبلغ مالى قدره (126000 جنيه مصرى) من المجنى عليهم، بواقع أربعة حوالات بريدية من أربعة مواطنين لم يتقدموا ببلاغات لعدم علمهم بتعرضهم لواقعة نصب وإحيتال، كما أضاف قيامه بإنتحال شخصية الوسيط المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. كشف ملابسات خطف أبناء صاحب مصنع ومزارع بالإسكندرية

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه.

وتلقى المبلغ إتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

