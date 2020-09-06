مصر | بعد تحسن الأحوال الجوية.. فتح طريقي القصير والوادي الجديد أمام حركة السيارات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الأحوال الجوية.. فتح طريقي القصير والوادي الجديد أمام حركة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريقي القصير إتجاه قفط، والوادي الجديد إتجاه الأقصر، أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد عن غلق طريق سوهاج اتجاه قنا علي الطريق الصحراوي الغربي لوجود سيول، وغلق طريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، قفط اتجاه القصير، وسفاجا اتجاه سوهاج.

كما أغلق طريق الأقصر اتجاه نجع حمادي، الأقصر اتجاه الوادي الجديد، إضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي من محافظة قنا إلى محافظة سوهاج.

وشدد مدير المرور على القوات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.