مصر | مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية.

ورصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدي الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوي) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لإسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي حال شروعهما في استقلال إحدى السيارات يستخدمانها في نشاطهما الآثم.

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ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي).

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التى كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادى أم قمر وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.