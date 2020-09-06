مصر | إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق سوهاج اتجاه قنا علي الطريق الصحراوي الغربي لوجود سيول، وغلق طريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، قفط اتجاه القصير، وسفاجا اتجاه سوهاج.

كما أغلق طريق الأقصر اتجاه نجع حمادي، الأقصر اتجاه الوادي الجديد، إضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي من محافظة قنا إلى محافظة سوهاج.

وشدد مدير المرور على القوات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.