شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الهجرة» بشأن الاعتداء على مصري بالكويت (فيديو الواقعة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية «مجتزأ»، ولا يشمل كل تفاصيل الحادث.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الصادر، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت «بالاعتذار للمواطن المصري».

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر، واختتم البيان بأنه احترامًا لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

كانت قد نشرت شبكة تفتيش الكويت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يظهر اعتداء مراهقين كويتيين على عامل مصري.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، مراهقين كويتيين وهما يتشاجران مع المصري الذي يعمل بأحد محلات الألعاب في الفحيحيل، وأوضحت الشبكة أن الشباب الكويتي حرصوا على توثيق الواقعة بالفيديو، ما يؤكد عزمهم على الاعتداء بالضرب على العامل المصري.

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