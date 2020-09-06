شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية (53) مسجدًا بالمحافظة الجمعة القادمة 11/ 9/ 2020م ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات الجديدة تأتى في إطار خطة الوزارة الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .