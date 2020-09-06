اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية 2020 «الامتحانات وطرق التقديم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اختبارات act لطلاب الدبلومات الأمريكية، كتقييم مؤدي لتنسيق الجامعات بعد أزمة إلغاء اختبارات Sat الإلكترونية.
ماهي اختباراتACT؟
اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
ماهي مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية؟
التسجيل للامتحان القادم ACT Test بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org
التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://connecme.com/exams/
وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]
أو رقم الهاتف: 01221455005
ماهي مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT؟
أكاديمية ACT
https://academy.act.org/
تدريب على الاختبار الالكتروني:
https://connecme.actclub.org/membership-login
التدريب على الاختبارات
: https://www.acttestprep.info/practice-tests-and-resources
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https://my.act.org/products/actprepguide
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
https://my.act.org/products/selfpacedprep
ماهي الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات؟
١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين فن آن واحد.
٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
٨- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.
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