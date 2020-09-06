شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزاله إشغالات سوق «الحمام» و«الجمعة» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي غرب برئاسه المهندسه سحر شعبان حملة مكبرة بسوق الحمام بوجود الكول الأمني والعميد احمد حبيب مدير شرطه المرافق في الاسكندريه والنقيب مازن السمري رئيس وحدة شرطة المرافق والأجهزة المعنية بالحي وتم فيها التصدي بقوة وحزم للإشغالات والباعة الجائلين والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام.

وفي السياق ذاته توجهت الحمله إلى سوق الجمعه حيث تم إزاله كافه الإشغالات التي كانت تشغل حرم الطريق العام وتعيق الحركه المروريه بالإضافه إلى التسبب في العديد من الاضرار والحرائق كما قامت الحمله بإزاله عدد 2 كشك مباني مخالف ويشغلون حرم الطريق العام.

اسفرت الحملات عن ازاله كافه الاشغالات والفروشات والتحفظ على عدد 49 كرسي بلاستيك وحديد وعدد 16 تربيزه خشب وحديد وعدد 5 استاند وعدد 22 سقاله معدنيه بالاضافه إلى عدد من الاشغالات من ثلاجات واستاندات وشماسي وغيرها من الإشغالات المتنوعة كما تم فض التجمعات داخل السوق .

ونوهت رئيس الحى انه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أوإشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات وأن الحملات متواليه بنطاق الحي لفرض الانضباط .

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة

حملات مكبرة لازالة اشغالات سوق الحمام والجمعة