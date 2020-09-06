شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» تسمح لـ42 مواطنًا بالتخلي عن الجنسية المصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية بالسماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والسماح لـ43 آخرين بالتجنس، ولكن مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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