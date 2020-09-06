شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توافق على إنشاء فروع جديدة للتوثيق: بينها الإسكندرية والمنوفية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، عن قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، بإنشاء عدد من أفرع التوثيق في عدد من المحافظات.

حيث قرر إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مكتب بريد رأس التين»، قسم شرطة الجمرك، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره مكتب بريد رأس التين.

وضمن القرار أيضًا قرار الوزير بإنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مكتب بريد شبين الكوم الجديد»، في محافظة المنوفية، وفرع آخر يكون باسم «فرع توثيق مكتب بريد أم خنان، في مركز شرطة قويسنا، في المنوفية، وفرع توثيق مكتب بريد طوخ طنبشا، في المنوفية.