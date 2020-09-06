شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط العمل بالمدارس الخاصة الدولية (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عددالوقائع المصرية، الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وللإطلاع على نص الشروط والقرار:



الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تعلن ضوابط العمل بالمدارس الخاصة الدولية (التفاصيل الكاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.