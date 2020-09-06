شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقارين في الإسكندرية لإصلاح هبوط أرضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخلى حى غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، عقارين إخلاءً مؤقتًا لحين إصلاح هبوط كبير بشارع الخوارزمي بكرموز وتواجدت الأجهزة المعنية بموقع الهبوط الأرضي عند تقاطع شارع الخوارزمي مع شارع النيل بكرموز والناتج عن كسر ماسورة مياه.
وعلى الفور، تم إخلاء العقارات المجاورة للهبوط الأرضي وهي كل من العقارين 33، 35 شارع المندرة، والعقار 36 شارع الشيخ الجارحي، وذلك لعرضها على لجنة المنشآت الآيلة، كما تم قطع المرافق من كهرباء وغاز طبيعي ومياه.
تم إصلاح الماسورة المكسورة بقطر 6 مللي وتم وضع طبقة سن وجارٍ أعمال إعادة الشيء لأصله بالشارع من خلال مديرية الطرق والنقل.
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