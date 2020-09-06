شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر لليوم الثاني على التوالي، إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر بسبب الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة والسيول، وهي طرق رأس غارب- الشيخ فضل، والقصير- قفط، وسفاجا -سوهاج، وذلك لحين التحسن في الأحوال الجوية، وإصلاح المناطق المتضررة بالطرق.

بدورها، دفعت هيئة الطرق بمعداتها لإصلاح أضرار طرق سفاجا -سوهاج، وإزالة آثار السيول والأمطار.

وقال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إنه سنواصل إغلاق طريق رأس غارب الشيخ فضل الصحراوي، بسبب السيول التي شهدها الطريق مساء السبت.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن طريق الغردقة رأس غارب القاهرة يعمل بشكل طبيعي دون مشاكل.

كانت عدة طرق جنوب البحر الأحمر قد شهدت سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في عدة مناطق، مساء أمس السبت، حيث شهدت الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق سفاجا قنا بالبحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة تحولت لسيول في بعض المناطق، حيث تدفقت المياه وسط فرحة للبدو المقيمين بالمنطقة، كما شهد طريق القصير -قفط أمطار غزيرة تحولت لسيول في عدة مناطق، وشهد طريق مرسى علم -إدفو سقوط أمطار متفرقة.

فيما رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للأمطار والسيول.

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يشار إلى أن الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.

استمرار اغلاق ٣ طرق بالبحر الأحمر بسبب الأمطار

استمرار اغلاق ٣ طرق بالبحر الأحمر بسبب الأمطار