شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط «ضابط مزيف».. «حصل 126 ألف جنيه مقابل إلحاق طلاب بالشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الاشخاص، أفادت التحريات أنه انتحل صفة ضابط شرطة على «فيس بوك»، وحصل على مبالغ مالية من المواطنين مقابل الحاق ابنائهم في كلية الشرطة، وانه حصل على 126 الف جينه من احدي المواطنين، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية) بإنتحال صفة ضابط شرطة سبق له العمل بوزارة الداخلية ،وإستغلال ذلك في النصب والإحتيال عن طريق إنشاء وإستخدام حساب على مواقع التواصل الإجتماعى وإضافة صور لأحد ضباط الشرطة بالمعاش كصور تعريفية للحساب بقصد إنتحال صفته، وقيامه بالتواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية بالحساب وإيهامهم بتقديم التيسيرات والتسهيلات للطلاب الراغبين في الإلتحاق بأكاديمية الشرطة مقابل مبالغ مالية ،وذلك عن طريق شخص وسيط بإسم وهمى بصفة (ضابط شرطة) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، كما تبين قيامه بإستخدام حساب آخر وإنتحال صفة شخصية وهمية أخرى (ضابطة دكتورة بأكاديمية الشرطة) على خلاف الحقيقة، ويستعرض وساطته في تسهيل إجراءات الإلتحاق بأكاديمية الشرطة ،وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقائع وتحصله على مبلغ مالى قدره (126000 جنيه مصرى) من المجنى عليهم، بواقع 4 حوالات بريدية من 4 مواطنين لم يتقدموا ببلاغات لعدم علمهم بتعرضهم لواقعة نصب وإحيتال، كما أضاف قيامه بإنتحال شخصية الوسيط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.