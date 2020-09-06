شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق حساب البحوث العلمية برئاسة رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا.

وضم التشكيل عضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمية.

كما يضم مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية عضوية عمداء كليات التجارة والطب البيطرى والهندسة ببنها والتربية النوعية والحقوق، كما يضم أيضا أمين عام الجامعة عضوا، ومدير عام الحسابات الخاصة عضوا، ومديرعام الدراسات العليا والبحوث عضوا، ومدير إدارة البحوث العلمية عضوا وأمين المجلس.