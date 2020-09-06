شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار الغارقة» تنفي توقف أعمال الحماية البحرية بطول 350 متراً بالإسكندرية (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب فهمى، رئيس الادارة المركزية للآثار الغارقة، أن الادارة لم تتسبب في وقف اعمال الحماية البحرية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، في مسطح طوله 350 متراً قبل محطة الرمل، كما أعلنت الهيئة، مشيراً إلى أن ما يتردد في هذا الشأن كلام غير دقيق.

وأضاف «فهمى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، لتوضيح الموقف المتعلق باتهام هيئة حماية الشواطئ الآثار بالتسبب في وقف الأعمال البحرية، بطول 350 متراً ضمن مشروع حماية سور الكورنيش، والجارية حالياً بحجة ان هناك آثار غارقة في المنطقة، أن اللجنة الدائمة للآثار وافقت على مشروع حماية سور الكورنيش منذ التقدم به قبل نحو عامين، وان الموافقة الصادرة تنص على ان المنطقة الواقعة بطول 350 متراً بها شواهد اثرية وعليه يستلزم اعداد اسلوب حماية مختلف لحماية الآثار بدلاً من البلوكات الخرسانية مثل باقى المشروع.

وتابع:«الوضع الحقيقى يكمن في ان وزارة الرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ قبل بدء التنفيذ، قامت بالتنسيق معنا وعلى اثرها تم تشكيل لجنة من أساتذة متخصصون في حماية الشواطئ، وتم وضع تصور للحماية والتعامل على انه حال العثور على اثار سيكون هناك تصور اخر للحماية، وتم الاتفاق على المسطح وإجراء مسح بحرى على مسافة الـ 350 متر، وتبين ان بها شواهد أثرية وان المسافة المتبقية وهى 500 متر لا يوجد بها شيء، وجرى إعلام الهيئة بهذا الأمر منذ البداية وتم الاستقرار في النهاية على رغبتهم بإجراء اعمال حماية على 500 متر والباقى يتم تقديم تصور اخر للحماية دون المساس بالآثار».

ولفت إلى ان الادارة تلقت مقترح من الهيئة نهاية أغسطس الماضى يجرى دراسته حالياً في الوزارة، يقضى بتدعيم الممشى الخرسانى المجاور لسور الكورنيش بطول 350 متر بدلأً من إنزال كتل خرسانية في البحر.

جانب من أعمال الحماية البحرية لقلعة قايتباى وسور كورنيش الاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية لقلعة قايتباى وسور كورنيش الاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية لقلعة قايتباى وسور كورنيش الاسكندرية