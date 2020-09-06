شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض 9 صور تاريخية نادرة لـ«محمل الكعبة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مسؤولو صفحة متحف الموزاييك، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، 9 صور تاريخية نادرة تتضمن محمل الكعبة والتفويج أثناء سفره إلى السعودية في تلك الفترة الزمنية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحف، أن المحمل هو الموكب الذي كان يخرج من مصر كل عام حاملاً كسوة الكعبة وتعتبر السلطانة شجرة الدر هي أول من ارسل كسوة الكعبة من مصر عندما ذهبت للحج، وظل هذا الدور حتى بداية عهد الرئيس جمال عبدالناصر ويعتبر السلطان الظاهر بيبرس سلطان مصر أول من أقام احتفالا كبيرا بسفر المحمل من القاهرة حيث كانت الكسوة تجوب الشوارع لمدة ثلاثة أيام قبل سفرها تصاحبها الاحتفالات، وكان يخرج في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال ويعود في شهر صفر هو وقافلة الحجاج ويدخلون القاهرة من باب النصر بينما تطلق مدافع القلعة 12 طلقة تحية لعودة المحمل وبعد عودة المحمل حاملاً الكسوة القديمة للكعبة تقطع إلى قطع وتوزع على الأمراء والنبلاء.

وأوضح المتحف أن المحمل المصرى قديم جدا ويعد من أشهر المحامل العربية المحمل الشامي والمحمل العراقى والمحمل المغربى والمحمل اليمنى والمحمل التركي وهناك محامل أخرى كانت تغدو إلى الأراضى الحجازية، كما يعد المحمل المصرى من أهم المحامل العربية الذي امتاز بالنظام الدقيق في جميع شئونه وكان يخرج من القاهرة واحيانا من الإسكندرية وكان يرافقه عدد كبير من الموظفين والذي كان يبلغ عدد وظائفه حوالى اثنين وأربعين وظيفة منها أمير المحمل الذي يقوده إلى الاراضى المقدسة ودوادار أمير الحج الذي كان يقدم الدواه لأمير الحج عند التوقيع ورئيس الحج المسؤول عن حماية القافلة وأمين الصرة الشريفة التي كانت ترسلها مصر لفقراء مكة.

وتابع:كما يضم المحمل ما يعرف بإمام المحمل الذي يؤم الحجيج في الصلاة وشرح مناسك الحج، والبيراقدارية وهم حملة الأعلام ومبشر الحج المسؤول عن أحوال الحجيج وما حدث بشأنهم ويصل قبل القافلة بأربعة أيام راكبا هجينا سريعا.

وشملت الصور الـ9، صورة المحمل المصرى للرسام الروسي كونستنتين، وصورة كسوة مقام إبراهيم صنعت عام 1092 هجرية وصورة المحمل الشامي وصورة كسوة المحمل في عهد الملك فؤاد 1291 هجرية وصورة كسوة المحمل الشامي وصورة كسوة المحمل المملوكي في عهد السلطان قنصوه الغورى وصورة كيس مفتاح الكعبة من العصر المملوكي وصورة اعلام المحمل وصور كروت بوستال مسافرة باختام وطوابع مصرية خاصة بالمحمل المصرى.

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة

"موزاييك الاسكندرية" يعرض 9 صور نادرة لمحمل الكعبة