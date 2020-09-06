شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: إزالة مزارع سمكية مخالفة علي أراض زراعية بمساحة 95 مترا بالجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار كافة الاجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة اشكال التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتعاون مع مديرية الزراعة وهيئة التعمير ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

و كشف اللواء عادل الغضبان عن أن احياء المحافظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية ، نجحت علي مدار يومين في تنفيذ ٤٠ حالة ازالة فورية لبناء مخالف و عشوائي ومخالفات تنظيم علي اراضي واملاك الدولة بأحياء الزهور والمناخ والعرب والشرق ، بالإضافة الي ازاله عدد من المباني العشوائية بمنطقه القابوطى بمساحه 825 م ، كما تم هدم وازاله مقهى مخالف على مساحة 48 م2 تنفيذا للقرار رقم 350 لسنه 2019 بمنطقة السيد متولي

الي جانب ازالة مزارع سمكية علي مساحة ٩٥ مقامة بالمخالفة علي أرض زراعية بجنوب المحافظة ، وتحرير محاضر للمخالفين وتغريمهم و إحالة رؤساء الجمعيات التي تقع المخالفات في زمامهم للتحقيق.

وأوضح المحافظ ان تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة. وترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .