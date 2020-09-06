شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يؤكد تنفيذ السيسي 10 أضعاف المشروعات بالسنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب الحنفى، منسق عام تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الملف ينقسم إلى عدة اتجاهات متنوعة من النواحى الصحية والاجتماعية وغيرها.

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وأضاف الحنفى، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج هذا الصباح والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق العشوائيات أنشئ عقب حادثة صخرة الدويقة فى 2008 وحتى عام 2014 وأنفق بملف تطوير العشوائيات مبلغ 650 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ملف تطوير العشوائيات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنذ عام 2016 وحتى الآن تم إنفاق 27 مليار جنيه بمشروع الأسمرات 1، و2 بما يعادل 10 أضعاف بالسنوات الماضية والذى يعد إعجازا حقيقيا نفذته القيادة السياسية.

ولفت منسق عام تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات قام بعمل خريطة علاقات أسرية عن طريق دراسة المشروعات السابقة لتطوير أداء العمل باستمرار.